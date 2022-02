L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di rilanciare la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB a meno di 5 euro al mese. Il ritorno è stato lo scorso 9 febbraio 2022.

Possono attivarla tutti gli utenti che passano all’operatore con o senza portabilità del proprio numero e dovranno sostenere un costo di 20 euro per l’acquisto della nuova SIM, con inclusi 10 euro di spedizione a domicilio.

PosteMobile rilancia la Creami WOW 30 GB

Con l’offerta tariffaria appena menzionata, attivabile direttamente online dal sito ufficiale dell’operatore, i nuovi clienti acquistano nel dettaglio Creami NEXT 1, il piano tariffario ricaricabile che in questo caso offre minuti, SMS e 30 Giga di traffico dati al costo promozionale di 4,99 euro al mese. Come indicato nel sito ufficiale di PosteMobile, i 30 Giga sono in realtà composti da 5 Giga di base e 25 Giga di bonus, questi ultimi erogati erogati entro 24 ore dall’attivazione del piano.

In sintesi, PosteMobile Creami WOW 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. I servizi come Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al numero 401212, il servizio hotspot sono inclusi.

PosteMobile è un operatore virtuale (MVNO) di proprietà di PostePay, del gruppo Poste Italiane. L’operatore attualmente utilizza la rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+ fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Per scoprire tutte le altre offerte attivabili visitate il sito ufficiale dell’operatore.