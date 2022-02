Apple ha rivelato oggi che una nuova funzionalità limitata sta arrivando su iOS. Commercianti e fornitori potranno accettare pagamenti contactless dai clienti presso il punto vendita utilizzando solo un’app per iPhone con “Tap to Pay su iPhone”. Non ci sarà bisogno di alcun equipaggiamento aggiuntivo.

Fino ad ora, le app per punti vendita come Stripe hanno dovuto fare affidamento su hardware di terze parti che si connette all’iPhone in modalità wireless o tramite le porte Lightning o per le cuffie. Ora non è richiesto hardware aggiuntivo; tuttavia, gli sviluppatori devono incorporare questa funzionalità nei loro programmi utilizzando gli strumenti forniti da Apple.

iPhone: l’aggiornamento arriverà in futuro

Per il momento, Tap to Pay funzionerà solo su app dei partner partecipanti di Apple. Per il momento, ciò significa Stripe, un colosso nel mercato dei punti vendita mobile. Secondo Apple, in seguito verranno aggiunti altri partner. Stripe ha precedentemente fornito ai suoi utenti sia un’app che un hardware corrispondente. Ora sta accettando le iscrizioni a un programma beta chiuso per Tap to Pay su iPhone.

Tocca per pagare su iPhone funzionerà solo su iPhone XS e versioni successive, quindi iPhone X, iPhone 8 e iPhone 7 non sono supportati. Apple non ha ancora menzionato nulla degli iPad, nonostante il fatto che l’iPad sia un popolare dispositivo per i punti vendita.

Il comunicato stampa prosegue chiarisce che Tap to Pay su iPhone segue gli stessi principi di sicurezza e privacy di Apple Pay, il che significa che Apple non sa cosa viene acquistato e non conosce l’identità del cliente, tra le altre cose. Il supporto Tap to Pay per gli sviluppatori di app per iPhone sarà incluso in una prossima versione beta di iOS non specificata. Apple afferma che la funzionalità sarà disponibile per i clienti finali negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.