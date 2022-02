Tesla si è trovata al centro dell’ennesimo disastro: la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha emesso un richiamo di quasi 54.000 veicoli. Ora, le auto Tesla sono di nuovo sotto tiro per una serie di recenti incidenti imputati ad una “frenata fantasma”.

Questa non è una buona notizia per Tesla o per i suoi conducenti. Si sa che l’auto di Elon Musk ha riscontrato diversi problemi software nel tempo, ma nessuno di questi ha mai messo a repentaglio la sicurezza dei guidatori. Sono stati consegnati 107 reclami all’NHTSA in merito a questa fantomatica ” frenata fantasma “.

La cosa scioccante di quel numero è la rapidità con cui si sono accumulate queste lamentele: nei 22 mesi precedenti l’ottobre 2021, l’NHTSA ha ricevuto circa 34 rapporti.

Un problema che bisogna risolvere il prima possibile

Non è chiaro esattamente cosa stia causando questo improvviso afflusso di richieste di assistenza in merito a questa frenata sospetta, ma ci sono alcune possibilità. Uno potrebbe essere correlato a un rollback del software FSD che Tesla ha eseguito in ottobre che era specificamente destinata ad affrontare il problema della frenata fantasma.

Oltre a ciò, i conducenti e gli “esperti di sicurezza” che hanno parlato con il Washington Post ritengono che questi incidenti possano essere correlati alla recente decisione di Tesla di interrompere l’uso della tecnologia radar per aiutare il pilota automatico e la tecnologia FSD dei suoi veicoli. Questo significa che le auto ora si affidano alle loro telecamere integrate e ad altri sensori per rilevare l’ambiente circostante.

Qualunque sia il problema, speriamo che NHTSA e Tesla riescano ad andare fino in fondo prima piuttosto che dopo.