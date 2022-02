Anche in queste prime settimane del 2022 non mancheranno gli aggiornamenti relativi ai WhatsApp. Da alcuni mesi a questa parte gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea sono al lavoro per garantire agli utenti i migliori servizi per una comunicazione sempre più completa ed istantanea.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

La presenza dei nuovi upgrade è strategica per i tecnici di WhatsApp che devono confrontarsi quotidianamente con rivali molto agguerrite come Telegram e Signal. Dall’inizio della pandemia, inoltre, WhatsApp ha conosciuto altre competitrici molto valide come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Queste piattaforme da due anni a questa parte si sono affermate nel campo delle riunioni a distanza.

Anche nel mondo post Covid, le riunioni a distanza saranno un punto fondamentale per le comunicazioni online. Ecco perché WhatsApp vuole garantire un’alternativa reale a ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. La piattaforma di messaggistica in tal senso sta mettendo a punto un nuovo upgrade relativo alle videochiamate.

Nelle prossime settimane gli utenti di WhatsApp devono attendersi una novità rilevante per le videochiamate. Questa novità, stante le cose, dovrebbe interessare l’estensione desktop, WhatsApp Web. Tra le nuove funzioni previste per il pubblico, oltre ad un’estensione delle comunicazioni video ad un numero maggiore di partecipanti, è prevista anche la condivisone di spazi di lavoro online.

Gli sviluppatori puntano molto su questo upgrade per ridare slancio e popolarità alla chat anche nei confronti di servizi come Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno.