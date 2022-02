Splendide offerte accompagnano gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia da Unieuro, arrivano difatti tantissimi sconti speciali, con prezzi sempre più alla portata, e sopratutto grandissime occasioni per risparmiare al massimo.

Il volantino convince tutti con la migliore campagna promozionale dell’ultimo periodo, gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio (al superamento dei soli 49 euro di spesa). Coloro che inoltre vorranno pagare in comode rate, potranno comunque richiedere il Tasso Zero, nel momento in cui la spesa dovesse essere immediatamente superiore ai 199 euro.

Unieuro: scoprite i nuovi prezzi più bassi

Da Unieuro i prezzi sono decisamente più bassi del previsto, in tantissimi si ritrovano ad avere la possibilità di spendere poco, anche nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare un top di gamma di telefonia mobile. I modelli attualmente disponibili sono infatti Asus ZenFone 8 a soli 619 euro, passando anche per il più recente Galaxy S21 FE da 549 euro, oppure Apple iphone 13 a 949 euro e XIaomi 11T Pro a 599 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale, non mancano anche soluzioni più economiche, quali sono rappresentate da Oppo A74, Wiko Y62, Galaxy A22, Realme GT Neo 2, Galaxy A02s o similari. Per gli utenti che vogliono approfittare del volantino, ricordiamo essere possibile visionare tutti gli sconti direttamente a questo link speciale.