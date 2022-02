I Google Pixel 6 offrono un’eccellente qualità delle foto, anche grazie ad alcune funzioni, tra cui Magic Eraser. Questo strumento permette di rimuovere oggetti ed elementi indesiderati dalle foto. Tuttavia, a causa di un bug, la funzione potrebbe causare l’arresto anomalo dell’app.

Il bug che ha colpito Magic Eraser sui Google Pixel 6 sembra essersi verificato dopo l’ultimo aggiornamento di Google Foto. Alcuni utenti hanno provato a svuotare la cache dell’app e a riavviare il telefono come soluzione alternativa, ma senza alcun risultato. Il ripristino dell’app alla versione di fabbrica non aiuta in quanto rimuove completamente la funzionalità.

Questa non è la prima volta che i possessori di Google Pixel riscontrano dei problemi con Magic Eraser. Lo scorso anno, un aggiornamento di Google Foto ha inavvertitamente rimosso del tutto la funzione, sebbene la società l’abbia rapidamente ripristinata. Se Magic Eraser funziona ancora sul tuo Pixel 6, per il momento dovresti disattivare gli aggiornamenti automatici per l’app Google Foto. Per farlo, trova l’app nel Play Store, tocca il pulsante del menu a tre punti nell’angolo in alto a destra e deseleziona l’opzione Abilita aggiornamento automatico.

Secondo l’account Pixel Community su Reddit, Google sta già implementando una correzione per l’app Foto tramite il Play Store. Questa nuova versione, 5.76.0.426251772, ripristina il funzionamento corretto di Magic Eraser. Molti utenti segnalano che l’aggiornamento risolve il bug come previsto. Altri riscontrano un improvviso ripristino della funzione senza alcun aggiornamento. Qualsiasi sia la soluzione adottata, dovresti essere finalmente in grado di modificare i tuoi scatti senza problemi.