Android offre le sue app a pagamento con alcuni giochi sul Play Store ma gratis

Quello che gli utenti Android possono attendere ogni settimana, è l’arrivo dell’offerta che vede titoli a pagamento gratis all’interno del Play Store di Google.

Il grande regalo arriva dunque anche oggi, soprattutto per coloro che non hanno mai provato cosa significa godere di un titolo a pagamento. In questo modo Android farà capire a tutti che scaricare ed acquistare dei titoli può risultare vantaggioso, ma ora come ora lo permetterà gratuitamente.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: arriva anche questa volta un promo che ricopre gli utenti di app e giochi gratis

In basso trovate il link dopo link le applicazioni i giochi a pagamento che per gli utenti Android saranno gratuiti per qualche giorno. La grande offerta dunque è disponibile a tempo limitato, per cui vi invitiamo a fare il più presto possibile per evitare di restare con le mani vuote.