I prezzi del carburante sono aumentati di un terzo nell’ultimo anno, chiudendo il 2021 con prezzi ai livelli più alti mai registrati.

In un nuovo report, i documenti hanno dimostrato che l’Irlanda adesso è diventato uno dei paesi più costosi al mondo per i prezzi di benzina e diesel, secondo AA Ireland.

I prezzi sono aumentati in media del 32% rispetto a questo periodo dell’anno scorso, spingendo il governo a ridurre alcune delle tasse sul carburante.

Il prezzo medio nazionale della benzina è attualmente di 170,3 centesimi, mentre il diesel si attesta a 160,5 centesimi, ha affermato l’AA. I contribuenti risparmiano € 13,50 in più al netto del costo dell’IVA inclusa.

Il prezzo della benzina è aumentato del 31% nell’ultimo anno e c’è stato un aumento del 33% nel prezzo del diesel.

All’inizio del 2022, i prezzi del carburante rimangono vicini ai livelli più alti mai registrati.

Un problema di rifornimenti

“I prezzi di questo mese sono in linea con dicembre 2021, con un calo trascurabile di circa l’1%. Sono in calo dell’1,5% rispetto ai dati di novembre, quando AA Ireland ha riportato prezzi record“.

L’Irlanda è il 17 paese più costoso al mondo per il carburante e siamo al 12 posto in Europa.

I paesi più costosi includono Hong Kong, Paesi Bassi, Israele, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Regno Unito, Grecia, Islanda e Svezia e Italia.

La Cullen ha detto che due terzi del prezzo pagato alle pompe sono tasse, e questo include l’IVA e la tassa sul carbonio.

I prezzi stanno aumentando a causa dei prezzi mondiali del greggio che hanno raggiunto i massimi da sette anni la scorsa settimana, sostenuti dalla scarsa offerta mondiale e dalla ripresa della domanda globale.

AA Ireland ha affermato che all’inizio del 2020, i membri dell’OPEC Plus, che è un grande gruppo di nazioni esportatrici di petrolio, hanno concordato di tagliare la produzione di circa 10 milioni di barili al giorno a causa della mancanza di domanda.

Il costo di un barile di è ora di 75 euro, venerdì scorso, il costo è salito a 88, il più alto visto dal 2014.

“Ogni mese da quando è scoppiata la pandemia, i membri dell’OPEC Plus si sono incontrati per fissare le quote di produzione. Nel luglio 2021, il gruppo ha pianificato di aumentare la produzione complessiva di 400.000 barili al giorno ogni mese, ma hanno mancato gli obiettivi“, ha affermato la Cullen.