Continuano le truffe per svuotare i conti correnti di alcune delle principali banche italiane, come BPM, BNL e BPER che dovranno ancora una volta, mettere in guardia i loro clienti dalle truffe di phishing che portano il loro nome. Per farlo, queste banche hanno creato sui loro siti una pagina dedicata, dove i loro correntisti potranno leggere l’informativa contro le truffe di questo tipo.

Il fishing è una frode organizzata da truffatori per appropriarsi dei dati sensibili di una persona, come: codici di accesso, numeri di carta di credito, PIN e credenziali. I malintenzionati inviano decine di migliaia di email, facendo spam, nella speranza che quante più persone abbocchino alla loro trappola. In tanti purtroppo cadono nel tranello, poiché a prima vista appare davvero come una comunicazione ufficiale, come anche il sito collegato.

Come tutelare il vostro conto corrente

Attenzione alla truffa, negli ultimi giorni stanno girando nuovamente queste email cercando di adescare nuove vittime. All’interno troverete un testo che vi farà credere che il vostro conto bancario è stato bloccato in seguito ad un errore. Non dovete assolutamente cliccare sul link che è riportato all’interno della email.

Il consiglio che vi possiamo dare è di evitate di aprire email che vi sembrano sospette e prima di rilasciare qualsiasi vostro dato sensibile, per esempio i vostri dati d’accesso, assicuratevi chi sia il mittente. Solitamente le banche non vi mandano email del genere in caso di una sospensione del vostro conto. Segnalate sempre qualsiasi tentativo di truffa perpetrato ai vostri danni.

La prudenza non è mai troppa quando si parla di dati sensibili e fare un doppio o triplo check può salvarvi i soldi sul conto.