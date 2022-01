Purtroppo non è la prima volta che l’INPS (Istituto di Previdenza Sociale) viene preso di mira dai pirati informatici che lo sfruttano per realizzare pericolose truffe. Tutti gli utenti che l’ultima volta hanno rischiato di essere vittime della maxi frode di phishing, che ha visto INPS esca di numerose fake email, adesso devono stare attenti a una nuova truffa.

Questa volta i truffatori invece di usare delle email stanno effettuando delle chiamate dove si fingono operatori dell’INPS. Hanno studiato una serie di domande da porvi durante la chiamata, tramite le vostre risposte possono ottenere i vostro dati personali e le informazioni d’accesso ai vostri conti bancari. Così facendo purtroppo sarete vittime di una doppia truffa, perchè i cybercriminali possono vendere i primi al Deep Web, invece con i secondi dati potranno svuotare il vostro conto in banca.

INPS sta allertando i suoi utenti

Una volta che l’Istituto di Previdenza Sociale è vento a conoscenza di questa truffa, si è subito attivato per poter avvisare tutti gli utenti attraverso diversi canali di comunicazione. Ovviamente ha creato anche una pagina sul suo sito ufficiale nel quale oltre ad avvisare gli utenti del pericolo, fornisce anche consigli utili su come evitare di essere vittimi della truffa:

«Una modalità diffusa di truffa agli utenti è quella telefonica. L’Istituto ha ricevuto segnalazioni di telefonate nel corso delle quali finti operatori INPS hanno chiesto di essere messi a conoscenza di dati relativi alla propria posizione nell’ambito di soggetti di diritto privato, come società o associazioni.

In nessun caso l’Istituto acquisisce, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie.

L’INPS invita, quindi, i propri utenti a non dare seguito a richieste che arrivino per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta.»