Nel corso delle ultime ore la casa automobilistica Toyota ha presentato ufficialmente per il mercato italiano una nuova versione del suo SUV ibrido, ovvero il nuovo Toyota RAV4 Adventure. Le novità più importanti rispetto alle altre versioni le troviamo principalmente dal punto di vista estetico e del design.

Toyota ufficializza per il mercato italiano il suo nuovo SUV ibrido, Toyota RAV4 Adventure

La nota casa automobilistica giapponese Toyota ha dunque presentato in veste ufficiale in Italia una nuova versione del suo SUV ibrido. La nuova Toyota RAV4 Adventure, in particolare, si contraddistingue soprattutto per il suo design e il suo aspetto. Rispetto agli altri modelli si distingue in primis la parte frontale, che qui dispone di un nuovo disegno delle luci dei fari e una griglia ridisegnata. Quest’ultima è ora nera e troviamo il logo Toyota posizionato al centro.

La colorazione nera è stata utilizzata anche per altri dettagli estetici e stilistici sul passaruota. È inoltre disponibile a scelta una verniciatura bicolore: Urban Khaki ( sul corpo vettura) e Dynamic Grey (su tetto e spoiler posteriore). Questo look si riflette anche all’interno con alcuni dettagli, come il rivestimento in pelle sintetica nera dei sedili. Troviamo poi i cerchi in lega da 19 pollici nella colorazione grigio opaco. Dal punto di vista delle prestazioni, la vettura, ci troviamo di fronte ad un motore a benzina 2.5 da quattro cilindri e 178 CV, il quale è affiancato da due motori elettrici. La velocità massima è di 180 km/h, mentre si passa da 0 a 100 km/h in 8 secondi.

La nuova Toyota RAV4 Adventure è acquistabile in Italia ad un prezzo di 46.000 euro.