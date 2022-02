Il 2022 sarà l’anno delle grandi esclusive in casa Netflix, in scia anche al percorso di questi ultimi mesi. Gli abbonati della tv streaming si attendono tante novità dalla piattaforma. Tra i titoli più attesi spiccano senza dubbio Stranger Things e Better Call Saul, anche se una sorprese potrebbe anche arrivare sul fronte de La casa di carta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

Come noto, lo scorso mese di Dicembre, Netflix ha concluso il corso narrativo de La casa di carta con la pubblicazione degli ultimi episodi della quinta stagione. Proprio questi episodi hanno concluso il ciclo narrativo della stagione finale, iniziato nel Settembre 2021 con la presenza delle prime cinque puntate.

Gli appassionati di tutto il mondo già sentono la mancanza per la popolarissima serie tv spagnola. Per questa ragione, in casa Netflix si pensa a nuovi progetti e si valuta anche la possibilità di dar vita ad una serie di spin off per La casa di carta.

Uno spin off è già stato annunciato in via ufficiale da Netflix. La tv streaming, infatti, produrrà una serie tv completamente incentrati su Berlino, uno dei protagonisti più apprezzati de La casa di carta. Ad oggi, non è dato ancora sapere quale sarà il titolo di questo nuovo prodotto, ma importanti informazioni potrebbero arrivare già nel corso di questo 2022.

Anche grazie a questa notizia, Netflix conferma il suo percorso di questi ultimi mesi, dopo grandi successi e grandi produzioni come E’ stata la mano di Dio e Don’t look up.