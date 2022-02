Per un po’ di tempo, gli utenti di WhatsApp sono stati in grado di eseguire automaticamente il backup gratuito della cronologia delle conversazioni e dei file multimediali su Google Drive direttamente dai loro telefoni Android: questi dati non sono stati conteggiati per lo spazio di archiviazione di Google Drive (o successivamente, Google One) di un utente. Tuttavia, secondo WABetaInfo, questa funzionalità potrebbe finire presto.

Secondo il codice sorgente che il sito è stato in grado di portare alla luce, l’opzione di archiviazione gratuita illimitata sembra volgere al termine. Dopo aver segnalato in precedenza che WhatsApp stava lavorando alle proprie opzioni di gestione dei backup alla fine del 2021, WABetaInfo ha inizialmente respinto questa notizia come una voce. Tuttavia, con la scoperta di diverse stringhe di codice sorgente chiave, sembra che la possibilità di backup di Google Drive limitati per le chat di WhatsApp sta diventando una realtà.

WhatsApp continuerà a contare sui backup Google

Per essere chiari, questo annuncio non implica che gli utenti di WhatsApp non potranno più archiviare la cronologia completa delle chat su Google Drive; piuttosto, suggerisce che potrebbero dover pagare per i backup che superano una certa soglia. WABetaInfo ha scoperto prove del fatto che WhatsApp avviserà gli utenti quando i loro backup sono quasi pieni, quando i loro limiti gratuiti sono stati superati e quando le nuove modifiche ai criteri entreranno in vigore.

Naturalmente, Google Drive e Google One rimangono alcune delle scelte di archiviazione cloud più affidabili ed economiche, ma ci sono modi per gestire e liberare ancora più spazio se necessario. WhatsApp è stato a lungo considerato uno dei migliori programmi di messaggistica al mondo.

Tuttavia, a causa di una serie di errori politici e interruzioni del servizio presso la società madre di WhatsApp, Meta, molti dei suoi concorrenti, come Telegram e Signal, hanno guadagnato terreno nell’ultimo anno. Tuttavia, l’insieme completo di funzionalità e ubiquità dell’app, in particolare al di fuori degli Stati Uniti, dovrebbe garantire il suo dominio nel prossimo futuro.