Secondo Spotify, lo streaming di musica di alta qualità è la funzionalità più richiesta dai consumatori, ma saremo ancora bloccati con la stessa riproduzione a definizione standard che abbiamo avuto per anni nel 2022. Non doveva essere così; più di un anno fa, nel febbraio 2021, l’azienda ha introdotto Spotify HiFi, una nuova funzionalità per i clienti Premium che consente loro di migliorare la propria musica con una versione lossless che suona bene come un CD.

Billie Eilish e FINNEAS sono stati invitati a spiegare perché gli audiofili dovrebbero optare per musica di alta qualità e l’annuncio è arrivato con la promessa che mercati selezionati avrebbero potuto provare la funzione “entro la fine dell’anno”. Spotify non ha detto quando doveva arrivare questa funzionalità con il passare dei mesi – e si scopre che non è mai arrivato. Questo non vuol dire che Spotify HiFi sia morto, ma abbiamo superato il 2021 e la promessa deve ancora concretizzarsi.

Spotify HiFi potrebbe arrivare a sorpresa durante il 2022

Spotify HiFi, come altri servizi di streaming, cambierà le regole del gioco per gli audiofili che cercano di ottenere il massimo dal proprio sistema audio o dalle cuffie. I migliori altoparlanti e cuffie possono aiutarti a scoprire le piccole sottigliezze nelle canzoni, come i modi sfumati in cui le corde di una chitarra vengono pizzicate.

Se riproduci musica da un flusso di bassa qualità, alcuni degli elementi più fini andranno persi a causa delle velocità ridotte con cui funzionano. L’audio senza perdita di dati utilizza velocità maggiori e flussi pieni di dati per evitare che queste informazioni vadano perse, senza che l’audio vada perso durante la trasmissione.

La traccia MP3 di qualità più elevata ha un bitrate di 320kbps (il bitrate attualmente utilizzato da Spotify), i CD vengono trasferiti a 1.411kbps e un file a 24 bit/192kHz viene trasferito a una velocità di 9.216kbps, quest’ultimo chiamato ad alta risoluzione.

Ci è stato assicurato che Spotify HiFi sarà di qualità CD e una precedente fuga di notizie mostrava la riproduzione di musica con una qualità di 16 bit/44,1 kHz. La tua qualità sarà comunque determinata dalla qualità della tua tecnologia, ma l’HiFi dovrebbe consentirti di ottenere di più da cuffie e altoparlanti meno costosi.