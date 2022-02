L’operatore WindTre ha recentemente deciso di premiare i clienti più fedeli, inserendo, solo per loro, dei nuovi smartphone acquistabili con rate da 0 euro al mese.

La promozione è disponibile per chi dispone di una SIM ricaricabile da almeno 180 giorni con voce e dati attivi. Tutto quello che il cliente dovrà pagare è l’anticipo ed il costo di attivazione della vendita a rate di 4,99 euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre lancia dei nuovi smartphone da 0 euro al mese

L’offerta in questione è valida fino al prossimo 9 febbraio 2022, salvo proroghe nei prossimi giorni ed include tantissimi smartphone tra cui Samsung, Xiaomi, Oppo e molti altri. Iniziamo con lo smartphone che richiede un anticipo meno costoso, solo 29.99 euro di anticipo per ZTE Blade A51. Passiamo poi a 59.99 euro di anticipo per Samsung Galaxy A03S.

Salendo un po’ più di prezzo, troviamo con 69.99 euro di anticipo Oppo A16S e Vivo Y21. Penultima offerta, con 89.99 euro di anticipo troviamo Xiaomi Redmi 10 da 64 GB di memoria, Samsung Galaxy A12 da 64 GB di memoria e Realme C25y. Infine, pagando un anticipo di 99.99 euro potrete portarvi a casa, con rate da 0 euro al mese, Xiaomi Redmi Note 10 5g, Xiaomi Redmi 10 con 128 GB di memoria, Samsung Galaxy A12 128 GB e OPPO A54s.

In ogni caso, per scoprire se la vostra SIM è inclusa nella promozione oppure per avere maggiori informazioni, non dovete fare altro che recarvi ad un centro WindTre.