I giocatori su PS4 e PS5 ora possono collegare i loro account PSN a Discord. Per iniziare, questo significa che sarai in grado di visualizzare la tua attività di gioco PlayStation sul tuo profilo Discord e far sapere ai tuoi amici Discord cosa stai facendo, cosa che i giocatori Xbox sono stati in grado di fare dal 2018. Puoi pubblicare il tuo ID PSN sul tuo profilo Discord se vuoi che sia più facile per le persone aggiungerti come amico lì.

Per iniziare, avvia l’app o il sito Web Discord sul tuo PC o dispositivo mobile, quindi vai alla sezione Connessioni delle Impostazioni utente. Noterai un’icona PlayStation se riesci a collegare il tuo account PSN. Discord sta progressivamente portando la funzionalità a tutti, a cominciare da quelli negli Stati Uniti, quindi potresti non avere accesso subito.

PlayStation ha siglato una cooperazione con Discord

Queste sono funzionalità utili, soprattutto quando il crossplay diventa più diffuso e gli amici giocano insieme su piattaforme diverse. Che tu possieda una Xbox, ad esempio, puoi utilizzare Discord per vedere se i tuoi amici stanno giocando a Destiny 2 o Rainbow Six Extraction su PC o PlayStation.

Stiamo iniziando a vedere i frutti della cooperazione tra Sony e Discord, che è stata annunciata a maggio. ‘A partire dall’inizio del prossimo anno, il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili, consentendo ad amici, gruppi e comunità di uscire, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme’, ha detto Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan.

In precedenza era stato riferito che Microsoft era in trattative per acquisire Discord per almeno 10 miliardi di dollari. Nonostante il fatto che altri potenziali corteggiatori fossero interessati, Discord rimane una società a sé stante.

Nel frattempo, Discord e Sony stanno esplorando nuove strade per la collaborazione. Discord ha osservato in un post sul blog: ‘Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con PlayStation e indagare su come possiamo creare insieme eccellenti esperienze condivise per i tuoi amici e le tue comunità’.