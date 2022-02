Android offre a febbraio 24 app a pagamento gratis sul Play Store Google

Continua la sfilza di promozioni lanciate all’interno del Play Store da parte di Google. Gli utenti Android anno quindi tante frecce da scoccare, soprattutto se si tratta di ottenere i contenuti a pagamento senza alcun tipo di prezzo. Ci sono infatti contenuti che potranno essere scaricati gratuitamente proprio dal market del robottino verde.

Sorpresa sul Play Store di Google: gli utenti Android scaricheranno gratuitamente questi titoli a pagamento

L’abitudine ormai è chiara per tutti gli utenti che utilizzano lo smartphone di casa Android: i titoli del Play Store possono diventare improvvisamente gratis. Questi qui in basso sono solo parte di tutti i giochi e di tutte le applicazioni che solo per qualche giorno potranno finire sugli smartphone degli utenti in maniera gratuita.