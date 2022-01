Il volantino che Euronics ha deciso di attivare nelle ultime settimane, è assolutamente in grado di raccogliere alcuni dei migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi decisamente più bassi del normale, e sopratutto mettendoli a disposizione di ogni utente.

Le migliori offerte, come per tutte le precedenti campagne promozionali di Euronics, sono disponibili esclusivamente in negozio, per questo motivo sarà strettamente necessario recarsi personalmente, in modo da poter fruire degli ottimi sconti attivati. In parallelo, ricordiamo comunque i singoli prodotti sono distribuiti no brand, e con garanzia di 24 mesi.

Euronics è inarrestabile: arrivano nuovi sconti per tutti

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, gli utenti sono prontissimi a mettere mano al portafoglio, ed allo stesso tempo risparmiare il più possibile, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, come ad esempio su Xiaomi Redmi Note 10S, il medio di gamma acquistabile al prezzo finale di 219 euro, con il quale sarà poi possibile pensare di acquistare anche un TV LED LG, che richiede un esborso di 699 euro, per la variante da 49 pollici.

Salendo leggermente con l’ammontare del conto, incrociamo lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un prodotto da 299 euro, con alle spalle la tecnologia 5G, e tantissime specifiche molto interessanti da non trascurare assolutamente. La campagna promozionale non è chiaramente limitata esclusivamente ai suddetti prodotti, ma apre le porte degli sconti anche ad altri modelli ugualmente interessanti, nel caso in cui foste interessati all’acquisto, non dovete fare altro che aprire subito questo sito.