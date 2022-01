Le banche come BPM, BNL e BPER dovranno ancora una volta mettere in guardia i loro clienti dalla truffe di phishing che portano il loro nome. Per farlo, queste banche hanno creato sui loro siti una pagina dedicata, dove i loro correntisti potranno leggere l’informativa contro le truffe di questo tipo.

Il fishing è una frode organizzata da truffatori per appropriarsi dei dati sensibili di una persona, come: codici di accesso, numeri di carta di credito, PIN e credenziali. I malintenzionati inviano decine di migliaia di email, facendo spam, nella speranza che quante più persone abbocchino alla loro trappola. Queste email sono scritte in modo tale che sembrino inviate da una fonte affidabile e contengono un link che rimanda a un sito web apparentemente uguale a quello della banca in questione. Una volta su questo sito e rilasciati i propri dati, i truffatori potranno svuotarvi il conto.

Come evitare di rimanere vittime del phishing

Nelle ultime ore stanno girando nuovamente queste email cercando di adescare nuove vittime. All’interno troverete un testo che vi farà credere che il vostro conto bancario è stato bloccato in seguito ad un errore. Non dovete assolutamente cliccare sul link che è riportato all’interno della email.

Generalmente evitate di aprire email che vi sembrano sospette e prima di rilasciare qualsiasi vostro dato sensibile, per esempio i vostri dati d’accesso, assicuratevi di chi sia il mittente. Solitamente le banche non vi mandano email del genere in caso di una sospensione del vostro conto. Quindi per qualsiasi dubbio rivolgetevi sempre alla vostra banca personale e chiedete maggiori informazioni.