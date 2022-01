MediaWorld continua a lanciare incredibili offerte legate alla telefonia mobile, e ai prodotti in generale, promuovendo nuovamente una campagna promozionale di altissimo livello, la quale può essere in grado di spingere gli utenti all’acquisto in tempi brevi.

Tutte le offerte che troverete descritte nell’articolo, presentano le medesime caratteristiche, ovvero sono disponibili ovunque in Italia, con possibilità di acquisto sia in negozio che direttamente sfruttando l’e-commerce della stessa MediaWorld. Coloro che si sentiranno pronti a completare l’acquisto, devono inoltre sapere che è prevista la rateizzazione al superamento della fatidica soglia dei 199 euro.

MediaWorld: le offerte sono le migliori in circolazione

Con il volantino MediaWorld non si scherza assolutamente, arrivano difatti alcuni dei migliori prodotti in circolazione a prezzi decisamente più bassi, due esempi possono essere portati con la coppia Galaxy S21 e Oppo Find X3 Pro. Il primo è indubbiamente uno dei più richiesti del 2021, ed oggi viene commercializzato a 699 euro, il secondo è il più performante della serie Oppo dello scorso anno, ritenuto da molti come il miglior modello fotografico, acquistabile a 749 euro. Non manca anche un chiaro riferimento al mondo Apple, infatti è disponibile iPhone 12, con un esborso finale di 780 euro.

Per quanto riguarda la fascia più bassa, tra i tanti modelli disponibili, spicca il Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto veramente eccellente, se considerate che comunque sono necessari solamente 379 euro per il suo acquisto definitivo. Tutte le altre offerte del volantino le trovate direttamente qui.