Gli aumenti di prezzo che interessano questa parte iniziale del 2022 non esonerano anche agli utenti di TIM. Anche il provider italiano infatti ha modificato alcune sue condizioni tariffarie ed ha applicato una serie di rincari sui costi per selezionate tariffe.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Come nei mesi precedenti, anche in questa circostanza i rincari sui prezzi di TIM riguardano in particolare quelle iniziative low cost vincolate alla portabilità del numero. Nel dettaglio, subiranno una variazione sulla tariffa mensile alcuni utenti che in passato hanno sottoscritto le precedenti tariffe: TIM Supreme, la Five IperGo e la Iron.

La variazione sul prezzo mensile per gli abbonati di TIM sarà di 2 euro al mese. C’è però una novità sostanziale rispetto alle precedenti tornate di rimodulazioni. In questo caso, infatti, il provider italiano assicura a tutti gli utenti interessati una quota extra di 20 Giga per la connessione internet.

La quota aggiuntiva per la navigazione internet non deve essere richiesta dagli abbonati. I 20 Giga inoltre si aggiungono in automatico a quella che è la quota internet già prevista in automatico per la navigazione di rete.

E’ bene ricordare che questo genere di rimodulazioni sui listini interessa soltanto gli abbonati che già hanno una SIM operativa. Per i nuovi clienti, invece, il gestore conferma la sua politica dei costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Nel primo semestre dall’attivazione della SIM, quindi, non saranno possibili rimodulazioni sui prezzi di rinnovo e anche su soglie di consumo.