Il designer Techinizo Concept in collaborazione con il portale LetsGoDigital ci offre delle immagini davvero interessati grazie alle quali è possibile osservare nel dettaglio quello che potrebbe essere il successore dello smartphone OnePlus One 10 Pro. I rendering si basano sulle informazioni dedotte da uno brevetto depositato dall’azienda che descrive uno smartphone con fotocamera rotante. Il dispositivo potrebbe non essere vicino al lancio ma l’azienda potrebbe presto dedicarsi alla sua messa a punto.

OnePlus brevetta uno smartphone con fotocamera rotante!

Lo smartphone brevettato da OnePlus alla fine del 2020, pubblicato soltanto di recente, e apparso nei rendering mostra un ampio display che va a ricoprire anche la superficie laterale eliminando così eventuali cornici o bordi particolarmente evidenti. Il display ospita un foro posizionato in alto lateralmente e destinato al sensore fotografico. La peculiarità del dispositivo pensato da OnePlus risiede però nella parte posteriore, largamente occupata da un sensore fotografico dalle dimensioni non indifferenti.

La fotocamera presente sul retro, secondo quanto riferito dal documento, sarebbe in grado di garantire una qualità fotografica davvero eccezionale. Inoltre, essendo capace di ruotare su se stessa, permetterebbe di effettuare scatti da prospettive differenti così da ottenere delle foto ancora più affascinanti.

Il documento registrato da OnePlus non offre dettagli riguardanti la tecnologia che andrà a caratterizzare il sensore fotografico né riporta particolari informazioni riguardo le specifiche tecniche del dispositivo. La realizzazione, dunque, potrebbe essere ancora lontana. L’arrivo di uno smartphone simile non sembra comunque improbabile. L’azienda potrebbe concentrarsi sulla creazione di un dispositivo davvero meritevole da rilasciare nel corso dei prossimi anni.