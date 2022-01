Arrivano importanti novità commerciali anche per i clienti di TIM. Il gestore italiano ha deciso di rilanciare con forza la sua azione commerciale in questi primi giorni ed in queste prime settimane del nuovo anno. Il provider vuole sfidare la concorrenza di Iliad, anche con una serie di tariffe low cost come le promozioni Wonder. Le iniziative proposte da TIM a listino assicurano una soluzione con ampi consumi e con prezzi da vero e proprio ribasso.

TIM, le prime offerte low cost per il nuovo anno

Stando a quelle che sono le attuali disposizioni commerciali da parte di TIM, le tariffe Wonder dovrebbero essere disponibili solo ed esclusivamente per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. Queste promozione, difatti, non possono essere attivate dagli abbonati che hanno una SIM già operativa.

Disponibili due versioni per le tariffe Wonder di TIM. In una prima versione base, i clienti potranno ricevere consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 70 Giga per la navigazione in internet con le velocità del 4G. Il costo per il rinnovo dell’offerta è pari a 9,99 euro.

Altrettanto vantaggiosa è poi la TIM Wonder nella sua seconda versione. In questa circostanza, i clienti riceveranno chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto è di 9,99 euro ogni mese.

Ai nuovi clienti che scelgono le promozioni Wonder, TIM garantisce un vantaggio ulteriore con costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento.