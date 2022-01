L’impronta lasciata da Iliad nel contesto pubblico delle offerte telefoniche è tangibile fin dal suo esordio. Abbiamo seguito con trepidazione la presentazione di Benedetto Levi in diretta streaming su Youtube e da allora è stato un continuo sussegurisi di cambiamenti positivi. Gli operatori reali e virtuali hanno cercato di sminuire e successivamente soppiantare lo strapotere del gestore puntando al rialzo dei contenuti ed alla minimizzazione dei costi.

Nonostante la rivalità commerciale si sia fatta sentire è lampante che il gestore francese si sia costruito una solida reputazione accogliendo ad oggi milioni e milioni di utenti dettisi soddisfatti. Con Giga 120 è cresciuto ulteriormente l’hype ma si resta in attesa delle offerte FIbra che pare siano ormai alle porte dopo i nuov indizi rinvenuti sul sito ufficiale.

Iliad arriva anche a casa con le nuove offerte economiche

Punterà ancora una volta su prezzi bassi e massima stabilità l’operatore che più di tutti è stato artefice della rivoluzione telefonica. La guerra dei prezzi sta per affacciarsi anche sul fronte delle promo Home con l’arrivo dell’alta velocità.

“Senza voler entrare in dettagli, che leggerete al momento del lancio, dico che le nostre offerte saranno coerenti con i valori di semplicità, trasparenza e chiarezza di iliad. Credo che le persone vogliano sapere cosa stanno pagando”.

Dalla precedente dichiarazione rilasciata dall’AD si evince come ci possa essere buona possibilità di far fronte ai soprusi economici ed alla magagne degli attuali gestori attraverso la ben radicata nuova idea della trasparenza e della stabilità economica delle tariffe.

Si partirà con la rete Open Fiber per poi passare a Fibercoop alla velocità della rete FTTH Gigabit. Sui social il gestore ha avviato una campagna inequivocabile che preannuncia l’imminente debutto nella linea fissa.

Lo stesso dicasi per il sito Internet dove è visibile un nuovo banner pubblicitario che cita: “Pronti per una nuova rivoluzione?“. Non resta altro da fare che attendere ulteriori istruzioni.