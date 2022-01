La reputazione Iliad è ormai consolidata in anni che hanno visto un fervore promozionale che ha puntato al ribasso dei prezzi ed all’incremento dei contenuti. Ormai è difficile scegliere offerte che offrano meno di 100 Giga al mese. Con l’avvento del 5G i consumi sono aumentati a fronte di una velocità incontestabile da chi ancora permane in 4G.

Fermo restando la garanzia di un’offerta 5G completa si propone il prezzo migliore con il ritorno a sorpresa di Giga 120, il cui nome è già fortemente esplicativo della locandina di dettaglio sui contenuti inclusi con la promo che vediamo subito.

Iliad Giga 120: non solo tutto illimitato ma anche 5G per navigare alla velocità della luce

Le offerte Iliad sono il top. Nello specifico il focus si incentra su Giga 120 che sfrutta la rete 5G Italia per offrire:

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili SMS illimitati verso tutti

verso tutti 120GB di traffico dati sotto rete 5G (dove disponibile) con Hotspot incluso

di traffico dati sotto rete 5G (dove disponibile) con Hotspot incluso COSTO: 9.99€ al mese

Attivazione + SIM: 9.99€ una tantum

L’attivazione può essere fatta come sempre online dal sito ufficiale oppure in negozio sfruttando i vari simbox dislocati all’interno dei centri commerciali e delle aree fulcro di interesse.

La promo consente di avere anche 7 Giga di traffico dati aggiuntivo per l’uso in roaming UE gratuito con chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali oltre che verso altre 60 destinazioni internazionali già incluse nel prezzo. Tra i servizi accessori a costo zero troviamo ancora una volta Mi Richiami”, hotspot e zero scatto alla risposta con controllo del credito residuo e segreteria telefonica senza oneri e con messaggi personalizzabili.