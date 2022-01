God of War Ragnarok è uno dei videogiochi più attesi da parte di tutti i videogiocatori più accaniti e nel corso di queste ultime settimane sono emerse numerose indiscrezioni e rumors. In particolare, si è parlato più volte di una possibile data per il suo debutto e ora sembra che Sony abbia confermato ufficialmente il suo arrivo nel corso del 2022.

Sony conferma ufficialmente l’arrivo di God of War Ragnarok nel 2022

Qualche settimana fa erano emerse alcune indiscrezioni riguardanti la presunta data del debutto ufficiale del nuovo videogioco con protagonista Kratos. Secondo queste ultime, il videogioco in questione dovrebbe arrivare ufficialmente il prossimo 30 settembre 2022.

Tuttavia, queste erano soltanto delle indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore è invece arrivata una sorta di conferma ufficiale da parte della stessa Sony. Nello specifico, l’azienda ha confermato l’arrivo ufficiale di God of War Ragnarok nel corso del 2022 tramite un articolo pubblicato su PlayStation Blog. Qui, in particolare, sono stati citati alcuni tra i videogiochi più attesi che usciranno quest’anno e tra questi c’è per l’appunto il nuovo capitolo di questa fantastica saga.

Insomma, tutto sembra dunque confermare l’arrivo ufficiale entro la fine di quest’anno. I fan stanno aspettando da ben quattro anni questo momento, dato che l’ultimo capitolo risale al 2018. Vi ricordiamo comunque che per quest’anno è previsto l’arrivo ufficiale di altrettanti videogiochi rinomati e attesi. Tra questi, ricordiamo ad esempio Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Dying Light 2 Stay Human, Elden Ring, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League.