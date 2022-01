WhatsApp è sicuramente più maturo in questo 2022 che ha conosciuto una serie di importanti aggiornamenti. Affinamenti volutamente sottili ci hanno accompagnato nel corso dei mesi che fanno da preludio ad ulteriori ottimizzazioni.

L’attenzione di queste ore si concentra su un nuovo tool integrato per la modifica delle immagini che arriva a margine dell’annunciato update per i messaggi vocali. Prima di inviare una qualsiasi foto avremo la possibilità di editare ancora pià a fondo dopo lo squarcio avuto in queste ore circa l’arrivo di una inedita funzionalità che scopriremo a breve.

Immagini WhatsApp: libero sfogo alla creatività con il nuovo tool

Nella Beta di WhatsApp 2.22.3.5 Android è stato scoperta una porzione di codice facente riferimento ad uno strumento inedito per la modifica delle immagini. Come noto, prima dell’invio al contatto di destinazione ogni utente ha la possibilità di sbizzarrirsi con effetti, disegni ed emoji. Il disegno è diventato di fatto parte integrante delle condivisioni.

Un aspetto che si congiunge e si amplia ora con la possibilità di scegliere nuovi tratti determinando lo spessore degli artwork. Una novità in contrapposizione all’odierna possibilità di scegliere una sola opzione predefinita.

Al momento sono ignote le tempistiche per il rilascio della suddetta feature che per molti passerà inosservata ma che per altri si configurerà come un’importante opportunità di rendere uniche le proprie foto e le proprie immagini. Il codice parla chiaro. Adesso tocca solo aspettare lo statemen ufficiale del team META che si pronuncerà a breve con il changelog relativo alla nuova fuzione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.