Inutile negare la comodità dei messaggi vocali WhatsApp. Evitano l’inutile noia di scrivere in continuazione ribattendo con i reply ai messaggi di utenti singoli e gruppi. Con l’ultimo update si è potuta apprezzare la feature per l’incremento della velocità di riproduzione a 1-2X. Grande è il risparmio di tempo complessivo all’interno delle chat. Ma la novità migliore deve ancora arrivare e non manca poi molto. Ecco di cosa si parla in rete dopo le ultime scoperte.

WhatsApp: scoperta in arrivo la funzione tanto attesa

Anche il team di Meta ha le idee chiare sull’iperfunzionalità dei messaggi vocali. Sono pratici, veloci e taglia-tempo. Qualunque sia la piattaforma sono ben più che apprezzati ma purtroppo fino ad ora abbiamo potuto usarli solo all’interno dell’applicazione.

A partire dal prossimo aggiornamento la scomodità di interrogare ogni volta la chat verrà meno a fronte di una sostanziale modifica di sistema che consentirà di ascoltare gli audio da qualsiasi posizione dell’app, sia essa Android o iOS.

I primi rinvenimenti alla funzione pervengono dal prodigo team di WabetaInfo che nella versione 2.22.3.1 di WhatsApp Beta ha individuato il componente aggiuntivo al codice. Un piccolo playe disposto nella parte alta garantirà funzioni semplici distaccate dalla chat per l’ascolto dei messaggi in arrivo dagli utenti.

Non si hanno notizie circa le tempistiche di rilascio eventualmente in attesa di comunicazione da parte del team WhatsApp. Nonostante sia la più criticata delle piattaforme, quella di WhatsApp resta ancora in primo piano per preferenze a scapito delle concorrenti Telegram e Signal che nonostante le tangibili innovazioni continuano ad arrancare di fronte alla popolarità del rivale.