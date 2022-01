Gli sconti attivati da Unieuro possono davvero far sognare gli utenti che sono alla ricerca della perfetta occasione per spendere il minimo indispensabile, senza necessariamente rinunciare alla qualità generale del prodotto che vanno ad aggiungere al proprio carrello.

Per godere di un risparmio decisamente interessante, è bene sapere che si possono intraprendere due strade differenti: da un lato basterà recarsi personalmente in negozio, senza vincoli territoriali o limitazioni particolari, dall’altro invece ci si potrà affidare direttamente al sito ufficiale. Coloro che opteranno per questa seconda strada, devono comunque sapere che come al solito è prevista la spedizione gratuita per coloro che spenderanno più di 49 euro.

Unieuro è splendida: le migliori offerte della giornata

I prezzi da Unieuro hanno recentemente raggiunto livelli mai visti prima, infatti gli utenti si scontrano con una campagna promozionale assolutamente in grado di far risparmiare, senza richiedere minimamente di rinunciare alla qualità generale. I top di gamma coinvolti sono rappresentati da Galaxy S21 FE, i migliori in assoluto dato il prezzo di soli 699 euro, per salire poi verso il top più importante dell’azienda sudcoreana per il 2021, quale è il Galaxy S21 Ultra 5G, e la sua richiesta di 999 euro.

Non mancano riferimenti più economici e sempre al di sotto della soglia psicologica dei 400 euro, quali sono Motorola E20, Realme GT Master Edition, Oppo A94, Xiaomi Redmi 10, Realme Narzo, Huawei Nova 8i o similari. Tutte le migliori proposte del volantino sono raccolte qui.