Bennet cerca di replicare l’ottimo successo riscontrato nelle scorse settimane, con il lancio di una campagna promozionale che la vede riuscire a far spendere pochissimo agli utenti che decidono di mettere le mani sui prodotti di ultima generazione, e non solo.

Il volantino è sicuramente uno dei migliori del periodo corrente, prima di tutto per la sua capacito di fornire al consumatore finale l’accessibilità in ogni negozio in Italia, garantendo nel contempo prezzi decisamente bassissimi. L’unico vincolo è legato all’impossibilità di acquistare tramite il sito ufficiale, è bene sapere che sarà sempre obbligatorio recarsi fisicamente in negozio per comprare.

Bennet fa risparmiare tutti: arriva un nuovo volantino molto speciale

Bennet sorprende tutti con un volantino che riesce ad avvicinare all’acquisto milioni di utenti, in particolar modo risulta possibile mettere le mani su un Apple iPhone 12, uno dei migliori in assoluto del 2021, ad un prezzo veramente ridotto, si spenderanno solamente 699 euro per il suo acquisto definitivo nella variante no brand con garanzia di 24 mesi.

Non mancano chiaramente occasioni anche per coloro che sono disposti a spendere meno di 400 euro per uno smartphone, nel volantino si trovano infatti Galaxy S20 FE, il migliore per rapporto qualità/prezzo in quanto integra le medesime specifiche del Galaxy S20 sostituendo però il processore Exynos con lo Snapdragon, per passare poi su galaxy A22, Galaxy A32 o anche Alcatel 5030D. Per godere di maggiori informazioni in merito al volantino, ricordatevi del sito ufficiale di Bennet.