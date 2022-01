Vodafone ha deciso di stuzzicare alcuni suoi già clienti proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile parecchio interessante. L’offerta in questione è denominata Vodafone Special Minuti 100 Giga e il suo costo parte da 12 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone ci riprova e stuzzica alcuni suoi clienti con l’offerta Vodafone Special Minuti 100 Giga

Il noto operatore telefonico rosso sta proponendo ad alcuni suoi già clienti un’offerta di rete mobile della serie Special. Come già accennato, stiamo parlando della promo Vodafone Special Minuti 100 Giga. Quest’ultima è al momento proposta ad un costo di 12 euro al mese con un costo di attivazione pari a 1 euro.

Tuttavia, come sottolineato anche dai colleghi di Mondomobileweb.it, questa offerta potrebbe essere proposta con dei prezzi differenti e personalizzati e, solitamente, viene proposta ai clienti interessati nella sezione Offerte Per Te presente sull’applicazione ufficiale My Vodafone. L’offerta Vodafone Special Minuti 100 Giga permette di utilizzare ogni mese 100 GB di traffico dati per navigare in internet e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Non sono però inclusi SMS.

Oltre a questa offerta, comunque, il noto operatore telefonico rosso propone spesso anche altre offerte della serie Special. Tra queste, ricordiamo ad esempio la promo denominata Vodafone Special 100 Digital Edition. Quest’ultima, in particolare, permette a tutti coloro che la attiveranno di utilizzare 100 GB di traffico per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro al mese.