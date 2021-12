Il noto operatore telefonico Vodafone tenta sempre di sorprendere gli utenti proponendo una vasta gamma di offerte. Le offerte della serie Vodafone Special, in particolare, sono rivolte agli ex utenti, partono da prezzi piuttosto bassi e sono ancora disponibili anche per il mese di dicembre.

Vodafone tenta i suoi ex clienti anche a dicembre con le offerte Vodafone Special

Anche per questo mese sono ancora disponibili numerose offerte appartenenti alla serie Special di Vodafone. Come già accennato, si tratta di promozioni rivolte in maggior parte agli ex clienti o dai clienti dei competitors e che hanno prezzi non troppo elevati.

La prima offerta è Vodafone Special Giga. Quest’ultima è rivolta principalmente agli utenti provenienti da operatori come iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali tra i quali PosteMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile. Tuttavia, non potrà attivare l’offerta chi proviene da Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, ho. Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile. L’offerta ha un costo di 7,99 euro e comprende 70 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri e 1000 SMS verso tutti.

La seconda offerta è Vodafone Special 100 Digital Edition e ha un costo di 9,99 euro. Sono compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile dagli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori, fatta eccezione per Kena Mobile, ho Mobile e Very Mobile.

C’è infine l’offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga. Quest’ultima ha un costo mensile di 11,99 euro e comprende minuti di chiamate senza limiti e 20 GB di traffico. Vi ricordiamo che possono attivare l’offerta tutti gli utenti che attiveranno un nuovo numero.