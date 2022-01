Con il nuovo volantino, Comet cerca di tracciare un solco con gli altri rivenditori di elettronica, i suoi prezzi sono decisamente bassi e convenienti, offrendo inoltre la possibilità ai consumatori di spendere molto meno del previsto, sull’acquisto di prodotti di altissimo livello.

Tutte le migliori offerte della campagna promozionale, lo ricordiamo, sono da ritenersi disponibili globalmente, in altre parole gli acquisti possono tranquillamente essere completati in negozio, alla stessa stregua del sito ufficiale dell’azienda. La seconda opzione è indubbiamente la più comoda per tutti, data anche la possibilità di godere della spedizione gratuita, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet, che sorpresa: offerte shock per gli utenti

Comet ha indubbiamente messo le ali agli sconti con il lancio di un volantino invidiabile, al suo interno sono disponibili importantissime riduzioni di prezzo applicate su prodotti di alta qualità, alla pari di Oppo Find X3 Neo, disponibile a 569 euro, ma anche di Oppo Reno6 Pro, in vendita a soli 699 euro, per finire con il solito Galaxy Z Flip3, proposto alla cifra finale di soli 799 euro.

Nel momento in cui si volessero invece spendere al massimo 400 euro, il consiglio è di optare per Galaxy S20 FE, Galaxy A52s, Redmi Note 10, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G o similari. Per conoscere da vicino l’ottimo volantino di Comet, dovete però collegarvi al seguente link.