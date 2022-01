MediaWorld vuole indiscutibilmente raggiungere il medesimo successo di Unieuro e Esselunga, con una campagna promozionale ricchissima di prezzi molto più bassi del normale, applicati sia sulla telefonia, che effettivamente sui prodotti di prima necessità.

Tutte le offerte sono attive globalmente sul territorio nazionale, con la solita aggiunta del sito ufficiale di MediaWorld; ciò sta a significare che i vari utenti si ritrovano a poter completare gli acquisti tranquillamente anche dal divano di casa, a patto che però siano disposti a pagare le spese per la consegna presso il domicilio, in genere hanno un costo che si avvicina ai 10 euro (e non li supera, tranne in rari casi).

MediaWorld: tantissime sorprese speciali vi attendono

La Mobile Mania di MediaWorld, che ricordiamo essere attiva fino al 16 gennaio, promette ai vari consumatori un risparmio importante sull’acquisto di smartphone di ultima generazione. In prima pagina troviamo interessanti riduzioni sul mondo Apple, come iPhone 13 a soli 879 euro, ma anche la versione più costosa, quale è rappresentata da iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro.

Approfondendo la conoscenza del volantino, troviamo anche soluzioni legate al sistema operativo Android, come Galaxy S21 a soli 749 euro, passando per il nuovissimo Galaxy S21 FE proposto a 699 euro, oppure i più economici Galaxy A03s e Galaxy A12, i cui prezzi rispettivamente sono di 139 e 159 euro. Tutte queste offerte sono racchiuse in un volantino dalle mille sorprese, ed occasioni, il consiglio è comunque di affidarsi quanto prima alle pagine che trovate qui.