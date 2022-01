Le offerte disponibili da Esselunga sono sicuramente tra le migliori attualmente disponibili sul mercato, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una serie di sconti interessanti applicati direttamente sul segmento degli smartphone di ultima generazione.

Tutti coloro che vorranno mettere mano alle nuove promozioni di casa Esselunga, devono comunque sapere essere necessario ricorrere all’acquisto nei singoli punti vendita in Italia, senza però doversi limitare a specifiche regioni di appartenenza. In altre parole sarà possibile recarsi ovunque sul territorio, ma non sul sito dell’azienda stessa; è presente, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro, anche il Tasso Zero.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, sono disponibili codici sconto Amazon gratis e sarà possibile scoprire tantissime offerte dai prezzi bassissimi.

Esselunga show: tantissimi sconti vi attendono

I prezzi da Esselunga raggiungono livelli davvero mai visti prima, gli utenti sono pronti a risparmiare molto più del previsto, grazie alla presenza di alcuni smartphone in vendita a cifre ridottissime. Un esempio può essere proprio lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, disponibile nel periodo a soli 319 euro, e consigliatissimo per la connettività 5G, il display da 6,55 pollici di diagonale, nonché la tripla fotocamera posteriore e gli 8GB di RAM.

Gli utenti che invece vogliono acquistare uno smartphone, ma non sono disposti a spendere più di 129 euro, allora potranno decidere di virare verso Galaxy A02s, il modello in vendita proprio a tale prezzo, oppure un dispositivo per anziani, il Brondi da 79 euro. Questo è in sintesi ciò che vi attende da Esselunga, le offerte però sono anche molte altre, di conseguenza consigliamo di aprire quanto prima questo link.