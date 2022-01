Risparmiare con Euronics può essere davvero molto più semplice del previsto, grazie alla presenza di una campagna promozionale ricchissima di occasioni e di prezzi decisamente più bassi, senza mai costringere l’utente a rinunciare alla qualità generale dei dispositivi che andrà ad acquistare.

Il volantino che troverete descritto nel nostro articolo, lo ricordiamo, è disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, con differenze importanti rispetto al socio di appartenenza. Il consiglio è sempre lo stesso, controllate attentamente le offerte più vicine alla vostra residenza, onde evitare di voler acquistare dispositivi effettivamente non disponibili.

Euronics: ecco tutte le offerte dell’anno

Euronics sa come far risparmiare al massimo i vari utenti sul territorio nazionale, all’interno del proprio volantino trovano posto alcuni sconti interessanti, sebbene siano effettivamente poco legati alla telefonia mobile. Il modello di punta dell’intera campagna promozionale è l’Oppo A94, un dispositivo impreziosito dalla presenza di un pannello AMOLED, di prestazioni più che adeguate e di un comparto fotografico di altissimo livello, tutto questo a soli 299 euro.

Nel medesimo volantino si possono anche acquistare tablet relativamente economici, quali sono Tab P11 e Tab M10 Plus di Lenovo, in vendita a prezzi che oscillano tra 199 e 299 euro. Per conoscere da vicino il volantino di Euronics, ricordatevi che è possibile collegarsi direttamente al sito ufficiale, in modo da approfondire sin da subito tutte le migliori offerte pensate appositamente per voi.