Il noto analista Apple Ming-Chi Kuo ritiene che gli AirPods Pro di seconda generazione di Apple, soprannominati AirPods Pro 2, includano la compatibilità audio Lossless e una custodia di ricarica in grado di generare suoni per il tracciamento della posizione.

In una nota agli investitori ottenuta prima da MacRumors, Kuo spiega che la seconda generazione di AirPods Pro di Apple includerà punti vendita che alla fine porteranno a un aumento della domanda, con questi due punti vendita che battono ALAC o Apple Lossless audio e una nuova custodia di ricarica con suono trigger.

AirPods Pro 2 potrebbe essere rilasciato nel 2022

Questa custodia che emette suoni può integrarsi con l’app iFind My, in modo simile a come gli utenti possono generare un suono dagli AirPods quando sono all’interno della custodia. Ciò è coerente con le immagini rilasciate in precedenza degli AirPods Pro 2 di prossima generazione, che mostravano una custodia di ricarica con fori per altoparlanti per l’emissione del suono in relazione al monitoraggio della posizione.

Tieni presente che, ad oggi, tutti gli attuali prodotti AirPods, inclusi i nuovi AirPods di terza generazione, gli AirPods Pro di prima generazione e gli AirPods Max, non supportano l’audio Lossless.

Kuo afferma inoltre che gli auricolari di prossima generazione, o AirPods Pro 2, avranno senza dubbio un nuovo design e saranno rilasciati nel quarto trimestre o nel quarto trimestre del 2022, che è un po’ più tardi della precedente stima del terzo trimestre di altre speculazioni. Kuo prevede anche che gli AirPods includeranno funzionalità di monitoraggio della salute in futuro.