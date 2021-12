Esselunga sa come invogliare gli utenti ad acquistare nuova tecnologia, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, almeno in confronto ai listini originari, e senza mai rinunciare particolarmente alla qualità generale dei prodotti selezionati.

Per essere sicuri di avere la possibilità di accedere alle medesime riduzioni, è bene sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno pensare di ricevere una garanzia legale della durata di 24 mesi, affiancata dalla versione no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Esselunga: scoperti i nuovi prezzi più bassi

Esselunga torna in auge con la campagna promozionale “offerta tech”, mirata come al solito su un singolo prodotto. In questi giorni nei vari punti vendita sarà possibile mettere le mani sull’Apple iPhone 12, un terminale della scorsa generazione, ma comunque ancora perfettamente in grado di convincere gli utenti con prestazioni all’avanguardia ed aggiornatissime. Il suo prezzo di vendita attuale corrisponde a soli 699 euro, almeno per quanto riguarda la variante no brand con 128GB di memoria interna (ricordiamo non essere espandibile).

Nell’eventualità in cui non conosciate la scheda tecnica, questa include un display OLED da 6,1 pollici di diagonale, processore hexa-core A14 bionic, passando per 4GB di RAM, nonché una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, una frontale TrueDepth e naturalmente la connettività 5G. Se volete approfondire la conoscenza del prodotto, prima di pensare eventualmente all’acquisto, collegatevi al sito ufficiale.