Il volantino Trony propone una nuova serie di occasioni dai prezzi incredibilmente bassi ed innovativi, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di mettere le mani su prodotti scontatissimi, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

La soluzione corrente, come al solito del resto, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia; al momento gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, non risultano essere effettuabili sul sito ufficiale, o recandosi presso altre realtà sul territorio nazionale. Tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre sui difetti di fabbrica, non eventuali danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Correte sul canale Telegram ufficiale, sono disponibili incredibili offerte Amazon gratis per tutti.

Trony: la lista segreta delle offerte mai viste prima

Il volantino Trony prova ad invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, con la campagna denominata Meglio dei Saldi con sconti fino al 50% rispetto al prezzo originario di listino. La telefonia mobile è pienamente coinvolta con sconti veramente importanti, a partire ad esempio da Xiaomi 11T a 449 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Oppo A74 a 279 euro, Motorola Moto G31 a 229 euro, Motorola Moto G20 a 149 euro, Motorola Moto e7 a 129 euro, Galaxy Z Flip3 a 799 euro, Z Fold3 a 1649 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 899 euro, S21+ a 749 euro, S21 a 699 euro, oppure Galaxy A12 a soli 149 euro.

Questi sono alcuni degli esempi di ciò che effettivamente vi attende da Trony, non mancano chiaramente riferimenti anche ad altre categorie merceologiche ugualmente interessanti. Tutti i dettagli sono raccolti qui.