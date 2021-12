Gli sconti inclusi da Carrefour all’interno del proprio volantino, spingono gli utenti a poter mettere le mani su prodotti dai prezzi sempre più bassi, con alle spalle anche qualità decisamente elevate, senza limitarne le possibilità di scelta nei negozi o da altre parti.

L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda appunto la disponibilità esclusiva della campagna nei punti vendita, al momento infatti non è possibile fruire dei medesimi prezzi tramite il sito ufficiale di carrefour. Per il resto tutto è lecito, infatti sono distribuiti prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata (ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico).

I codici sconto Amazon sono completamente gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, li trovate a questo indirizzo.

Carrefour: attenzione alle offerte, sono incredibili

Un nuovo interessante volantino è stato lanciato da Carrefour, per cercare di avvicinare il più possibile gli utenti ai prodotti maggiormente desiderati e richiesti, sebbene comunque la sua attenzione si sia rivolta principalmente verso la fascia decisamente bassa della telefonia mobile.

Il modello da acquistare subito è chiaramente il TCL 20s, un terminale economico, in vendita a soli 99 euro, con alle spalle una discreta scheda tecnica, in grado di spingere prestazioni complessivamente abbordabili. Per chi non lo conoscesse, ricordiamo avere due fotocamere posteriori da ben 13 megapixel, passando per un ampio display IPS LCD da 6,22 pollici (con risoluzione HD+), processore octa-core, sblocco con il viso 2D, sensore per le impronte digitali, 32GB di memoria ROM, 2GB di RAM e batteria capiente da 4000mAh.