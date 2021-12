Se non sai da dove cominciare, ecco le sette cose che dovresti fare subito con il tuo tablet Amazon Fire.

Installa il Play Store

L’app store di Amazon va bene, soprattutto se combinato tramite browser. Ma siamo onesti: non è possibile sostituire il Play Store, soprattutto quando si tenta di installare app indispensabili come Gmail e YouTube. Non troverai nessuna delle applicazioni di Google sull’App store dell’azienda, il che lo rende un passaggio essenziale sia per gli utenti esperti che per i principianti.

Scarica tutte le tue app e i tuoi giochi preferiti

Una volta installato il Play Store, è il momento di iniziare a scaricare le applicazioni che ami di più. Le app di Google sono un gioco da ragazzi: YouTube, Gmail, Chrome e Google Foto sono solitamente le prime ad essere scaricate. Se utilizzi un tablet Fire per studiare, assicurati di avere app come Drive, Documenti e Fogli. Mentre Google Meet e Calendar sono essenziali per chiunque lavori da casa. Non dimenticare Google Opinion Rewards, che può farti guadagnare credito gratuito sul Play Store semplicemente compilando alcuni sondaggi. Ci sono anche molti incredibili giochi free-to-play che vale la pena provare, tra cui Pokemon Unite e Among Us.

Cambia la schermata iniziale del tuo Amazon Fire

La schermata iniziale non assomiglia a quella di nessun dispositivo Android, ma non deve rimanere tale. Il Play Store è pieno di launcher, perfetti per riportare quell’aspetto classico sul tuo nuovo tablet. Se stai cercando di riprodurre l’esperienza Android, Nova Launcher potrebbe valere il tuo tempo. Lawnchair è anche una delle preferite di molti utenti, grazie al suo design ispirato ai Pixel. Tuttavia, se stai cercando di provare qualcosa di nuovo, Niagara Launcher è un’ulteriore alternativa.

Sfortunatamente, Amazon non consente di impostare un launcher predefinito nel suo menu delle impostazioni, il che significa che sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi. L’utilizzo dei comandi ADB per impostare un launcher predefinito sui tablet Fire è abbastanza semplice. Usa Lawnchair per dimostrare come sostituire la schermata iniziale, ma con un’app di terze parti aggiuntiva, anche passare a servizi come Nova o Niagara è semplicissimo.

Sfrutta al massimo l’esperienza di Amazon

L’impostazione di un launcher predefinito richiede molto lavoro e, se non ti senti a tuo agio nell’usare i comandi ADB per modificare il tuo Fire Tablet, potrebbe non valerne la pena. L’esperienza della schermata iniziale di Amazon potrebbe non sembrare quella classica di Android, ma se impieghi qualche minuto per personalizzarla, in realtà non è poi così male, soprattutto se sei un abbonato a Prime.

La scheda Libreria è dove troverai gli acquisti Kindle sincronizzati, le app e i giochi dall’Appstore, i contenuti Prime Video e persino le selezioni Audible, e puoi personalizzarli tutti. C’è anche un filtro per visualizzare solo i contenuti scaricati quando sei offline. For You offre contenuti suggeriti da Amazon, insieme a video di tendenza e suggerimenti di app. Assicurati di accedere al menu delle impostazioni per disattivare i contenuti della schermata iniziale che potresti non voler vedere.

Sincronizza i gadget per Smart Home

Potresti aver notato una piccola icona visualizzata nell’angolo in basso a sinistra del display. Questo interruttore ti consente di accedere al “Device Dashboard” di Amazon, il metodo perfetto per controllare tutti i tuoi gadget per la casa intelligente compatibili con Alexa. Se hai già sincronizzato alcuni dispositivi con Alexa, verranno visualizzati qui, pronti per l’uso. Tutto il resto può essere aggiunto nell’app Alexa preinstallata, indipendentemente dal fatto che si tratti di un altro dispositivo prodotto da Amazon o di un’utilità di terze parti di aziende come TP-Link.

Puoi assegnare i preferiti, sfogliare categorie specifiche, creare routine e persino controllare tutte le luci con un solo interruttore. Device Dashboard è un must per chiunque sia ossessionato dal rendere la propria casa un po’ più intelligente e richiede solo un paio di minuti per configurarlo.

Configura i profili

Amazon fa un ottimo lavoro con i profili, offrendo un’esperienza personalizzata indipendentemente da quante persone condividono il dispositivo. Puoi impostare i profili nel menu delle impostazioni del tuo tablet, aggiungendo account per adulti e per bambini. La Raccolta di famiglia semplifica la sincronizzazione dei contenuti acquistati tra loro, mentre i pratici strumenti per il tempo sullo schermo di Amazon aiutano a mantenere il bambino concentrato senza troppe distrazioni.

Sfortunatamente, il Play Store non è condiviso tra i profili, anche se puoi risolverlo con un po’ di tempo libero e un po’ di olio di gomito. Abbiamo alcune istruzioni facili da seguire su come far funzionare il Play Store su tutti gli account, ma attenzione: questo processo non è per i deboli di cuore.

Rendilo l’alternativa perfetta a Echo Show

Ultimo ma certamente non meno importante, i dispositivi Fire HD 8 e Fire HD 10 possono raddoppiare come alternative a Echo Show, rendendoli il gadget perfetto da lanciare in cucina, in soggiorno o in qualsiasi altro punto della casa. Prendi un supporto per il tuo tablet per appoggiarlo sulla superficie che preferisci, quindi scorri verso il basso dalla parte superiore del dispositivo per aprire il menu delle impostazioni rapide. Attiva “Modalità spettacolo” e proprio davanti ai tuoi occhi, il tuo tablet Fire si trasformerà in uno spettacolo di eco.

fire-tablet-cose da fare 3

Per utilizzare la “Modalità Mostra”, devi abilitare Alexa sul tuo dispositivo. Funziona meglio quando è attivata anche la “Modalità vivavoce”, altrimenti l’emissione di comandi vocali è molto più difficile. Puoi accedere alle impostazioni specifiche dello spettacolo toccando l’icona a forma di ingranaggio nel pannello delle notifiche mentre questa modalità è abilitata.

Se hai già un Echo Show in casa, ti sentirai come a casa con questa interfaccia utente. Uno scorrimento verso destra apre un pannello di controllo con comandi rapidi mentre la schermata iniziale ruota tra orologio, meteo, notizie e altro. Sia che tu stia cercando di caricare un Prime Original o di cercare ricette di biscotti per iniziare a cuocere, la “Modalità Mostra” ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per utilizzare il tuo tablet Fire a mani libere.

Stiamo solo grattando la superficie su ciò che il tuo tablet Fire è in grado di realizzare. Per quanto limitata possa sembrare questa esperienza fin dall’inizio, un intero mondo di possibilità si apre con solo un paio di passaggi in più. Chissà, potresti persino dimenticare che non è in esecuzione Android di serie dopo pochi giorni.