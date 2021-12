Iliad: 150GB in 5G per un prezzo shock, la proposta del provider

Uno dei gestori più organizzati ma soprattutto che è riuscito ad ottenere un successo impressionante in pochi anni è sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando di Iliad, fenomeno che anche in televisione viene pubblicizzato spesso proprio per via della sua grande efficienza sia dal punto di vista della qualità che del risparmio.

Le offerte di questo gestore proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti sono vantaggiose infatti sia per quanto riguarda i contenuti interni che per quanto riguarda i prezzi di vendita mensili che non cambiano mai. Con questa strategia Iliad ha conquistato oltre 8 milioni di utenti, di cui il 96% si dichiara più che soddisfatto del servizio. Attualmente poi è arrivato il momento della migliore offerta di sempre da parte del provider, la quale permette di avere il massimo per un prezzo già visto in passato.

Iliad: la Flash 150 permette di avere il meglio con soli 9,99 euro al mese

Secondo quanto riportato, l’ultima offerta prodotta da Iliad starebbe facendo faville. Tanti sono gli utenti che sono stati disposti ad abbandonare il loro provider di fiducia pur di scegliere di passare con il noto gestore mobile.

La Flash 150 non ha infatti bisogno di presentazioni dal momento che al suo interno ci sono i migliori contenuti in assoluto. Si tratta di minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili ma soprattutto di 150 giga in connessione 5G da utilizzare ogni mese. Il prezzo di vendita corrisponde a 9,99 € al mese per sempre e senza rimodulazioni future.