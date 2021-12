Il volantino Bennet avvicina tutti gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, garantendo difatti la possibilità di spendere cifre molto più basse del normale, sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, anche legati alla telefonia mobile.

Spendere poco con Bennet è decisamente più semplice del previsto, l’unico modo per avere la certezza di risparmiare al massimo, consiste nel recarsi presso un qualsiasi punto vendita in Italia, senza però avere la possibilità di acquistare agli stessi prezzi tramite il sito ufficiale, o comunque presso altre location. Gli utenti che compreranno uno dei prodotti, inoltre, potranno anche godere della variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, oltre che naturalmente della solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: occasioni ed offerte assurde per tutti

Bennet punta moltissimo a far felici gli utenti anche nei giorni delle feste, per questo motivo sta continuando a proporre una campagna promozionale veramente ben congeniata e pensata, invogliando difatti all’acquisto di prodotti di tecnologia generale.

Al suo interno si trova un prodotto in particolare, stiamo parlando dell’eccellente Apple iPhone 13, il must have del 2021, il cui prezzo finale di vendita non supera i 900 euro, sempre per quanto riguarda la variante no brand, con annessa garanzia di 24 mesi. Sempre nel volantino, tuttavia, si possono anche scovare prodotti più economici, tutti proposti a meno di 239 euro, come Galaxy A32, Galaxy A03s o anche Alcatel 1SE 2020.