Il volantino Comet nasconde al proprio interno occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, una buona dose di promozioni specialissime che spingono i consumatori a raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo a risparmiare il più possibile.

La campagna promozionale ripercorre tutto quanto avevamo già visto nelle scorse settimane, garantendo difatti all’utente finale la possibilità di completare gli acquisti anche dal divano di casa propria. In questo modo sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro (senza vincoli in merito alla categoria merceologica).

Comet: scoperti nuovi prezzi assurdi

Occasioni da non perdere sono state attivate in questi giorni da Comet, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare alcuni dei migliori smartphone, pagandoli relativamente poco. Un esempio può essere portato avanti dall’Oppo Find X3 Neo, un top di gamma a tutti gli effetti, ma in vendita ad una cifra che non supera i 530 euro.

Coloro che invece vorranno spendere non più di 400 euro, dovranno avvicinarsi a Wiko Power U10, Motorola Edge 20 Lite, Realme C11, Realme C25Y o anche Xiaomi Mi 11 Lite, sono tutti dispositivi relativamente economici e dalle discrete prestazioni generali. Naturalmente all’interno del medesimo volantino sono inclusi anche innumerevoli altri prodotti interessanti, ed appartenenti alle più svariate categorie merceologiche; se volete conoscere il tutto da vicino, ricordatevi di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale, godrete di una visione d’insieme di ciò che vi attende.