Da due settimane su Netflix sono disponibili alla visione gli ultimi episodi de La casa di carta. La serie tv spagnola, che nel corso di questi anni ha raccolto consensi quasi unanimi in ogni parte del mondo e che è divenuta in vero e proprio fenomeno pop, ha concluso ufficialmente il suo ciclo con le puntate finali della quinta stagione.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

Gli episodi finali del La casa di carta sono stati rilasciati su Netflix proprio ad inizio Dicembre e completano il ciclo della quinta stagione che si era aperto lo scorso mese di Settembre con la pubblicazione delle prime cinque puntate. La curiosità degli appassionati di scoprire il finale della serie si è confrontata con l’amarezza dei saluti finali. Tuttavia, una notizia sta aleggiando proprio in queste ore. La casa di carta potrebbe non essere finita, a causa dell’uscita di uno spin off.

In casa Netflix, infatti, si sta valutando una nuova serie tv che ha come personaggi principale Berlino, uno dei personaggi più apprezzati e più discussi de La casa di carta. Lo spin off dovrebbe seguire un iter narrativo precedente a quello dei fatti raccontati con la serie tv principale. Ancora da scoprire il titolo della produzione, mentre per le tempistiche in casa Netflix già si parla di 2023.

Oltre alla serie tv spagnola, non possono essere dimenticate altre grandi produzioni di Netflix di questo 2021. Ancora oggi, ad esempio, Squid Game occupa le prime posizioni della piattaforma streaming.