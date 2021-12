Iliad è ancora una volta sulla bocca di tutti a causa delle sue tariffe low cost molto conveniente. Gli utenti che nel corso di queste settimane andranno ad attivare una nuova SIM potranno a loro volta attivare una nuova promozione, con vantaggi assicurati sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i costi.

Iliad, la sorpresa di Natale con la tariffa da 150 Giga

Per la stagione del Natale, Iliad ha dato il via ad una nuova occasione in edizione limitata: la Giga 150. Questa tariffa, in pochi giorni, si è accreditata come la migliore soluzione nel campo della telefonia mobile.

I consumi previsti per tutti coloro che scelgono di attivare la Giga 150 prevedono chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 150 Giga per la navigazione di rete. Le velocità del 5G rappresenta un altro punto di forza per l’operatore transalpino e sarà disponibile completamente a costo zero per tutti gli utenti.

Il costo di questa tariffa di Iliad evidenzia sempre prezzi da vero e proprio ribasso. Gli utenti per il rinnovo di questa tariffa si troveranno quindi a pagare 9,99 euro con rinnovo previsto ogni trenta giorni. Determinate ai fini dell’attivazione è il corrispettivo una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda.

L’attivazione di questa ricaricabile di Iliad è vincolata alla portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Stante le cose, la promozione sarà disponibile per tutti sino ai primi giorni di Gennaio.