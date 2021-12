I prezzi bassi che MediaWorld ha deciso di lanciare direttamente nel volantino, sono tra i migliori che abbiamo effettivamente mai visto, tutti gli utenti possono spaziare e risparmiare ingenti quantitativi di denaro, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale.

La campagna promozionale che trovate nel nostro articolo, è stata attivata dall’azienda sia in negozio che online, in questo modo gli acquisti possono anche essere completati dal divano di casa propria, previo pagamento delle spese di spedizione per la consegna presso il domicilio selezionato. I prodotti sono inoltre distribuiti interamente con garanzia della durata di 24 mesi, e con alle spalle anche la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

MediaWorld: il volantino che nessuno si aspettava

La corrente campagna promozionale di MediaWorld asseconda le tantissime richieste dei consumatori, proponendo una serie di offerte applicate anche sulla fascia alta della telefonia mobile. Scoprendo la soluzione corrente, infatti, possiamo notare la presenza di alcuni dei migliori dispositivi attualmente in commercio, in vendita a cifre veramente ridotte.

I più interessanti restano chiaramente Apple iPhone 13 Pro, acquistabile a 1099 euro, passando anche per Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo si aggira attorno ai 999 euro, oppure un Apple iPhone 12 da 749 euro, per finire con il più economico e performante Galaxy S21+, il cui prezzo finale è di 799 euro. Questo è solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende effettivamente da MediaWorld, scoprite il resto a questo link.