Anche se il ciclo di Galaxy S8 e Galaxy S8support + è terminato molto tempo fa, Samsung ha sorpreso alcuni possessori di Galaxy S8 con un aggiornamento inaspettato oggi. A settembre, l’azienda coreana ha rilasciato una patch di sicurezza per i suoi modelli di smartphone di 5 anni fa, e ora sembra che i vecchi stiano ricevendo un altro aggiornamento di sicurezza.

Secondo SamMobile, il numero di aggiornamento del firmware è G95xFXXUCDUK1 ed è già in uscita per alcuni clienti in Europa, con altre regioni da seguire nei prossimi giorni. L’aggiornamento aggiorna i dispositivi Galaxy S8 con la patch di sicurezza di novembre 2021 e corregge alcuni bug. La notizia è sorprendente dato che il device è stato rilasciato circa cinque fa.

Galaxy S8: Samsung ha rilasciato il nuovo aggiornamento sorprendendo i fan

Se possiedi e utilizzi ancora un Galaxy S8 o S8+, è probabile che l’aggiornamento arrivi nei prossimi giorni. Vai su Impostazioni> Aggiornamento software e tocca Scarica e installa per controllare manualmente gli aggiornamenti sul tuo Galaxy S8 (se viene visualizzato qualcosa). Potrebbero volerci un paio di giorni prima che la disponibilità venga visualizzata su tutti gli smartphone globalmente, quindi se non lo vedi riprova domani.

Samsung ha introdotto per la prima volta la serie Galaxy S8 all’inizio del 2017, con Android 7.0 Nougat, e successivamente ha aggiornato i dispositivi ad Android 8 nel 2018 e Android 9 nel 2019. Non sono previsti importanti aggiornamenti del sistema operativo per questi dispositivi, quindi non sperare aggiornamenti Android 10 o 11 in arrivo. Ottenere gli aggiornamenti di sicurezza più recenti è ancora una buona idea. Non sappiamo, tuttavia, cosa sta preparando la società per il futuro.