Instagram ha recentemente iniziato a testare un grande aggiornamento alla sua piattaforma Stories, che consente agli utenti di pubblicare fotografie e cortometraggi che saranno visibili per 24 ore. Per competere con Snapchat e TikTok, il social intende espandere la durata massima dei video sulle Storie a 60 secondi.

Secondo un utente di Instagram in Turchia, l’app della piattaforma di social media sta attualmente informando un piccolo numero di utenti del cambiamento. Se registri o carichi un video di durata superiore a 15 secondi, verrà automaticamente suddiviso in numerose Storie.

Instagram sta testando la funzione solo con alcuni utenti

Gli utenti saranno in grado di pubblicare video su Storie che durano fino a 60 secondi senza doverli dividere con questa nuova regolazione. Inoltre, l’azienda sta testando una nuova interfaccia per la condivisione di Storie che renderà più facile menzionare altri account e includere un posto. Solo poche persone possono già caricare Storie più lunghe, quindi non è chiaro quando o se Instagram renderà disponibili queste modifiche a tutti gli utenti in tutto il mondo.

Non sorprende che Instagram stia rendendo la sua piattaforma più attraente per gli utenti che preferiscono caricare film sul social network, data la crescente popolarità di TikTok e la recente introduzione di Snapchat di una nuova app standalone per consentire ai produttori di modificare i propri video.

Instagram è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per gli utenti iPhone e Android. Potete controllare se siete tra i pochi utenti che fanno parte del test provando a caricare un video dalla durata di 60 secondi nelle vostre storie; il video non sarà diviso in altre storie se potete già utilizzare questa nuova funzionalità.