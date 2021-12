Anche a Natale lo streaming IPTV non va in vacanza. Sono molti gli italiani che anche in occasione delle festività cercheranno di attivare un piano per lo streaming illegale per guardare a costo zero i contenuti delle tv a pagamento. Con la Serie A a DAZN, molti appassionati di calcio hanno scelto proprio questa via non lecita.

IPTV, tutti i nuovi rischi per la visione gratis di DAZN

Lo streaming illegale assicura a tutti gli utenti un beneficio certamente evidente sotto il punto di vista economico. Al netto di questo beneficio, però, gli utenti devono anche considerare i potenziali rischi, mai così alti come negli ultimi tempi.

Traendo anche esempio dalle recenti operazioni delle forze dell’ordine, tutti coloro che si affidano allo streaming illegale IPTV rischiano una sanzione pecuniaria dal valore di 30mila euro. In alcuni casi è prevista anche la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe sono poi la seconda evenienza negativa da non sottovalutare. Per mezzo delle chat di Whatsapp e di Telegram, molti malintenzionati sponsorizzano canali per lo streaming IPTV. Dopo aver ricevuto pagamenti anticipati da parte delle vittime, i malintenzionati non garantiscono alcun servizio.

